Хорнер — о Леклере: ему повезло закончить гонку шестым и набрать очки

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу пилота «Феррари» Шарля Леклера во время Гран-при Эмилии-Романьи.

Во время гонки Шарль пытался догнать гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, однако в одном из поворотов его болид развернуло, из-за чего он потерял несколько позиций.

«Он очень агрессивно действовал на протяжении всей гонки. Я думаю, что 14-й поворот, в шикане, был единственной частью трассы, где он был постоянно быстрее Чеко. Это выглядело так, как будто он немного пожадничал, когда ехал на «софте».

Но ошибки могут случаться, и ему действительно повезло закончить гонку и забрать очки за шестое место. Для нас это, скорее, бонус, потому что мы смогли отнять у них ещё несколько очков, так как Шарль не попал на подиум.

Он хотел забраться в зону DRS Чеко. Для этого нужно было очень быстро проезжать шикану перед последней парой поворотов. Очевидно, он это и пытался сделать», — приводит слова Хорнера RaceFans.