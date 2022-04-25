Марко назвал причину успешного выступления «Ред Булл» в Имоле

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался по поводу успешного выступления команды на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Это был идеальный уик-энд с максимальным количеством очков для нашей команды. Сама гонка же получилась для нас нервной, она просто не заканчивалась!

Хотя если посмотреть на Макса, то можно было увидеть, что он совсем не напряжён. Ему было очень легко.

Можно сказать, что решение привезти сюда новинки себя оправдало. Несмотря на то что до квалификации была всего одна практика, нам хватило смелости всё-таки привезти новинки. Вот почему получать трофей на подиум пошёл глава отдела аэродинамики. Этот результат стал возможен благодаря тому, что оба обновления сработали», — приводит слова Марко Racingnews365.