Цунода высказался о прорыве в Имоле с 12-го места на 7-е
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода высказался по поводу итогов Гран-при Эмилии-Романьи, где японец занял седьмое место.
Напомним, победу в гонке одержал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.
«Я очень доволен сегодняшним днём, особенно тем, что набрал очки на нашей домашней трассе. Сегодня здесь на трибунах собралось много людей с завода. Каждый круг я видел, как развеваются флаги «Альфа Таури», и это придавало мне сил, так что хочется выразить большую благодарность всем, кто так усердно работает в команде. Темп машины сегодня был действительно хорош, я не ожидал, что она будет настолько сильна перед гонкой, но мы прогрессировали в течение недели, и я доволен тем, что мы показали сегодня», — приводит слова Цуноды сайт «Альфа Таури».
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