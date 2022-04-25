Шульмейстер: пока не списывал бы Хэмилтона со счетов, он ещё сильно удивит нас

Известный российский автогонщик Борис Шульмейстер прокомментировал ошибку Шарля Леклера в гонке Гран-при Эмилии-Романьи, а также высказался по поводу проблем Льюиса Хэмилтона, уступающего своему напарнику по «Мерседесу» Джорджу Расселлу.



«В ошибке Леклера ничего такого не было. Он просто пытался улучшить позицию, шанс опередить был. Да, немного переатаковал — такое бывает. Чемпионат длинный, всё будет хорошо. Фаворитов в борьбе за титулы по-прежнему двое: Ферстаппен и Леклер.



Мне бы хотелось, чтобы у Сайнса прекратилась череда глупых неудач, и он смог бы помочь Леклеру в борьбе за титул. А сейчас видно, что две команды готовы бороться за чемпионское звание. Хотелось бы, чтобы Сайнс стал полноценным и результативным партнёром по команде.



То, что Расселл — одарённый пилот, было видно на протяжению нескольких последних сезонов. Но опыт Хэмилтона по работе с автомобилями пока перевешивает пилотский талант Расселла. Пока не списывал бы Хэмилтона со счетов, он ещё нас сильно удивит", — заявил Шульмейстер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.