Ветров назвал «Феррари» фаворитом сезона Формулы-1, несмотря на ошибки Леклера и Сайнса

Автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров поделился своим мнением об ошибке пилота «Феррари» Шарля Леклера в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Из-за разворота и касания отбойника монегаск провёл дополнительный пит-стоп и вместо третье места занял в воскресной гонке шестое.
«У Лектера ещё всё впереди. Ошибки бывают у всех. Думаю, фаворит в борьбе за титулы — «Феррари». Понятно, что бой будет между ними с «Ред Булл», и где-то ещё «Мерседес» подрастёт к середине сезона. А во второй половине сезона начнутся немного другие дела.
Приятно, что есть как минимум три сильных команды. Борьба к середине сезона обострится ещё сильнее. Дальше посмотрим", — заявил Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 25 апреля 2022
-
12:47
-
11:30
-
11:30
-
10:57
-
10:44
-
09:24
-
00:37
-
00:00
- 24 апреля 2022
-
22:15
-
22:01
-
21:47
-
21:42
-
21:39
-
21:19
-
20:55
-
20:48
-
20:43
-
20:36
-
20:32
-
19:59
-
19:24
-
19:15
-
19:09
-
19:01
-
19:00
-
18:53
-
18:22
-
18:15
-
17:37
-
16:15
-
16:00
-
15:34
-
14:33
-
14:04
-
13:13