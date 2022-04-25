Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ветров назвал «Феррари» фаворитом сезона Формулы-1, несмотря на ошибки Леклера и Сайнса

Ветров назвал «Феррари» фаворитом сезона Формулы-1, несмотря на ошибки Леклера и Сайнса
Комментарии

Автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров поделился своим мнением об ошибке пилота «Феррари» Шарля Леклера в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Из-за разворота и касания отбойника монегаск провёл дополнительный пит-стоп и вместо третье места занял в воскресной гонке шестое.

«У Лектера ещё всё впереди. Ошибки бывают у всех. Думаю, фаворит в борьбе за титулы — «Феррари». Понятно, что бой будет между ними с «Ред Булл», и где-то ещё «Мерседес» подрастёт к середине сезона. А во второй половине сезона начнутся немного другие дела.

Приятно, что есть как минимум три сильных команды. Борьба к середине сезона обострится ещё сильнее. Дальше посмотрим", — заявил Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Феррари» наконец построила быструю машину, но пилоты всё портят. 2 этапа — 4 аварии «Феррари» наконец построила быструю машину, но пилоты всё портят. 2 этапа — 4 аварии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022