Ветров назвал «Феррари» фаворитом сезона Формулы-1, несмотря на ошибки Леклера и Сайнса

Автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров поделился своим мнением об ошибке пилота «Феррари» Шарля Леклера в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Из-за разворота и касания отбойника монегаск провёл дополнительный пит-стоп и вместо третье места занял в воскресной гонке шестое.



«У Лектера ещё всё впереди. Ошибки бывают у всех. Думаю, фаворит в борьбе за титулы — «Феррари». Понятно, что бой будет между ними с «Ред Булл», и где-то ещё «Мерседес» подрастёт к середине сезона. А во второй половине сезона начнутся немного другие дела.



Приятно, что есть как минимум три сильных команды. Борьба к середине сезона обострится ещё сильнее. Дальше посмотрим", — заявил Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.