Перес — о борьбе с Леклером в Имоле: в его ситуации легко было ошибиться

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу соперничества с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Это была трудная гонка, но приятная. Правило номер один в таких условиях — финишировать. Это было сложно, потому что в таких гонках легко ошибиться, но мы провели чистый заезд и удержались от неприятностей, что было очень важно.

Я отлично стартовал, и рестарт тоже был хорошим. Также, думаю, команда проделала отличную работу в плане стратегии. На промежуточных кругах я действительно думал сберечь шины, но деградация была высокой, а Шарль был очень быстр к концу этого отрезка, поэтому я был рад просто оставить его позади. Борьба с Шарлем была весьма интенсивной, гандикап всё время давал ему возможность провести «андеркат», а когда мы подумали, что уже всё контролируем, то он вновь заехал в боксы и сделал жизнь для нас обоих намного сложнее. Мы оба гонялись на холодных шинах — нужно быть справедливыми к Шарлю, в такой ситуации легко было ошибиться.

У нас было такое трудное начало сезона с проблемами надежности и сходами, поэтому было очень важно, что мы показали такой отличный результат для команды», — приводит слова Переса официальный сайт «Ред Булл».