Марко — о Хэмилтоне: возможно, ему стоило остановиться ещё в прошлом году
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко колко высказался в адрес семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.
В нынешнем сезоне пилот «Мерседеса» выступает неудачно, а на прошедшем Гран-при Эмилии-Романьи даже не сумел попасть в топ-10.
«Мы обогнали его на круг. Возможно, ему стоило остановиться ещё в прошлом году. Мне кажется, он задумывается об этом», — приводит слова Марко Racingnews365.
Напомним, в прошлом году Хэмилтон на протяжении всего сезона соревновался за победу в чемпионате с голландцем Максом Ферстаппеном. В финальной гонке он уступил пилоту «Ред Булл» и в итоге занял второе место. После скандального окончания сезона британец намекал на возможный уход из Формулы-1, однако принял решение остаться.
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