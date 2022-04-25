Марко — о Хэмилтоне: возможно, ему стоило остановиться ещё в прошлом году

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко колко высказался в адрес семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.

В нынешнем сезоне пилот «Мерседеса» выступает неудачно, а на прошедшем Гран-при Эмилии-Романьи даже не сумел попасть в топ-10.

«Мы обогнали его на круг. Возможно, ему стоило остановиться ещё в прошлом году. Мне кажется, он задумывается об этом», — приводит слова Марко Racingnews365.

Напомним, в прошлом году Хэмилтон на протяжении всего сезона соревновался за победу в чемпионате с голландцем Максом Ферстаппеном. В финальной гонке он уступил пилоту «Ред Булл» и в итоге занял второе место. После скандального окончания сезона британец намекал на возможный уход из Формулы-1, однако принял решение остаться.