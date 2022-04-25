«Вторая ошибка Мика в Имоле – это уже слишком». Ральф Шумахер раскритиковал племянника
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался по поводу второй ошибки пилота «Хааса» Мика Шумахера во время Гран-при Эмилии Романьи.
«Вторая ошибка Мика – это уже слишком. Такого не должно быть. Он слишком поздно затормозил. Я думаю, что ему просто нужно пересмотреть весь уик-энд. Справедливо будет сказать, что большую часть времени он немного уступал Магнуссену и в целом эти выходные сложились для него не лучшим образом», — приводит слова Шумахера Sky Germany.
Напомним, немец начал гонку 10-м, но на старте потерял контроль над болидом, задев автомобиль Фернандо Алонсо. После этого Шумахер ещё раз вылетел с трассы и в итоге финишировал на 17-м месте, став предпоследним в итоговой классификации.
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