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«Мы должны найти решение». Расселл пожаловался на боли в груди из-за дельфинирования

«Мы должны найти решение». Расселл пожаловался на боли в груди из-за дельфинирования
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу проблемы дельфинирования болидов в сезоне-2022.

«От постоянного подпрыгивания болида у тебя сбивается дыхание, и это самое экстремальное ощущение, которое я когда-либо испытывал.

Я очень надеюсь, что мы найдем решение, и я надеюсь, что каждая команда, которая борется с дельфинированием, найдёт решение, потому что гонщики не могут продолжать работать в таком режиме.

Это первый уик-энд, когда я столкнулся с сильной болью в груди из-за сильных подпрыгиваний болида», — приводит слова Расселла GPFans.

Ранее Расселл высказался по поводу партнёра по команде Льюиса Хэмилтона, который на Гран-при Эмилии-Романьи занял лишь 13-е место и не заработал таким образом ни одного очка.

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