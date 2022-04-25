«Мы должны найти решение». Расселл пожаловался на боли в груди из-за дельфинирования

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу проблемы дельфинирования болидов в сезоне-2022.

«От постоянного подпрыгивания болида у тебя сбивается дыхание, и это самое экстремальное ощущение, которое я когда-либо испытывал.



Я очень надеюсь, что мы найдем решение, и я надеюсь, что каждая команда, которая борется с дельфинированием, найдёт решение, потому что гонщики не могут продолжать работать в таком режиме.

Это первый уик-энд, когда я столкнулся с сильной болью в груди из-за сильных подпрыгиваний болида», — приводит слова Расселла GPFans.

Ранее Расселл высказался по поводу партнёра по команде Льюиса Хэмилтона, который на Гран-при Эмилии-Романьи занял лишь 13-е место и не заработал таким образом ни одного очка.