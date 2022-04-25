Егор Оруджев считает, что «Феррари» уже нужна командная тактика

Гонщик программы «СМП Рейсинг», пилот команды «Лукойл Рейсинг» в серии СМП РСКГ Егор Оруджев высказал мнение, что после серии неудач Карлоса Сайнса на старте сезона-2022 «Феррари» уже может окончательно сделать ставку на Шарля Леклера, введя командную тактику. В настоящий момент Леклер опережает Сайнса в общем зачёте на 48 очков.



«Командная тактика «Феррари»? С точки зрения чемпионата — да, нужна. Но пока её и не приходится вводить: Шарль просто едет быстрее. И пока Сайнс хочет не хочет, а оказывается на втором плане.



Жалко Карлоса: у него просто всё не складывается, не идёт. И в Австралии дурацкая ошибка, и здесь в квалификации он ошибся. А в гонке просто не повезло», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».