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Егор Оруджев считает, что «Феррари» уже нужна командная тактика

Егор Оруджев считает, что «Феррари» уже нужна командная тактика
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Гонщик программы «СМП Рейсинг», пилот команды «Лукойл Рейсинг» в серии СМП РСКГ Егор Оруджев высказал мнение, что после серии неудач Карлоса Сайнса на старте сезона-2022 «Феррари» уже может окончательно сделать ставку на Шарля Леклера, введя командную тактику. В настоящий момент Леклер опережает Сайнса в общем зачёте на 48 очков.

«Командная тактика «Феррари»? С точки зрения чемпионата — да, нужна. Но пока её и не приходится вводить: Шарль просто едет быстрее. И пока Сайнс хочет не хочет, а оказывается на втором плане.

Жалко Карлоса: у него просто всё не складывается, не идёт. И в Австралии дурацкая ошибка, и здесь в квалификации он ошибся. А в гонке просто не повезло», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

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