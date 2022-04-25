В «Мерседесе» установили срок, после которого признают поражение в нынешнем сезоне

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин поделился мнением о неудачном выступлении команды в нынешнем сезоне. По словам Шовлина, команде нужно срочно исправлять ситуацию, иначе будет невозможно конкурировать с «Феррари» и «Ред Булл» за победу в чемпионате. Инженер подчеркнул, что ситуацию нужно выправить в ближайшие недели.
«Мы понимаем, в какой ситуации находимся, какие у нас результаты и выступления, знаем, чего должны добиться. Есть несколько основных проблем с болидом, которые нужно решить. Но это нужно исправлять как можно скорее. Сейчас вопрос времени является важнейшим.
Если мы не сможем исправить это в течение двух следующих Гран-при, то угнаться за лидерами в нынешнем сезоне уже не удастся», — цитирует Шовлина RacingNews365.
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