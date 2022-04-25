Пилот Формулы-E усомнился в безопасности традиционного празднования в гонках
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Пилот Формулы-Е Джейк Дэннис высказался о традиционном праздновании в гонках. В Формуле-Е принято празднование, при котором члены команд свисают над стеной над трассой и приветствуют победителя. По мнению Дэнниса, такое празднование может привести к негативным последствиям.
Фото: MotorsportWeek
«Вещи, которые вы любите видеть в гонках, очень неоднозначны. Стоит только кому-то соскользнуть, как может произойти что-то плохое. Предчувствую, что ситуация изменится лишь после такого страшного случая», — написал Дэннис у себя в соцсетях.
Спортсмен в настоящее время выступает за команду Andretti в Формуле-Е. В нынешнем сезоне он попал на подиум на стартовой гонке в Саудовской Аравии.
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