Пилот Формулы-E усомнился в безопасности традиционного празднования в гонках

Пилот Формулы-Е Джейк Дэннис высказался о традиционном праздновании в гонках. В Формуле-Е принято празднование, при котором члены команд свисают над стеной над трассой и приветствуют победителя. По мнению Дэнниса, такое празднование может привести к негативным последствиям.

Фото: MotorsportWeek

«Вещи, которые вы любите видеть в гонках, очень неоднозначны. Стоит только кому-то соскользнуть, как может произойти что-то плохое. Предчувствую, что ситуация изменится лишь после такого страшного случая», — написал Дэннис у себя в соцсетях.



Спортсмен в настоящее время выступает за команду Andretti в Формуле-Е. В нынешнем сезоне он попал на подиум на стартовой гонке в Саудовской Аравии.