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Йос Ферстаппен: Мне понравился обгон Льюиса на круг

Йос Ферстаппен: Мне понравился обгон Льюиса на круг
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Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, прокомментировал результат Гран-при Эмилии-Романьи. Победителем гонки стал его сын.

«Макс отлично провёл этот гоночный уик-энд в Имоле. На мой взгляд, он выступил здорово, не допустил ни одной ошибки и всё контролировал. В «Ред Булл» точно сделали шаг вперёд в правильном направлении.

Конечно, мы знали, что у машины будут обновления в Италии. Но было тяжело сравнивать из-за погоды. Тем не менее могу сказать, что мы стали сильнее.

Если честно, мне понравилось, когда Макс обогнал Хэмилтона на круг. Сейчас Льюис переживает сложные времена, а его напарнику удаётся сохранить равновесие. Возможности обогнать «Мерседес» на круг появляются не так часто», — цитирует Йоса Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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Ферстаппен прокомментировал обгон Хэмилтона на круг в гонке Формулы-1 в Имоле
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