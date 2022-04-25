Хэмилтон выдал один из худших стартов сезона в карьере
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон неудачно стартовал в новом сезоне Формулы-1. Семикратный чемпион мира из Великобритании после четырёх стартовых этапов имеет в своём активе лишь 28 очков. В настоящее время он занимает седьмое место в зачёте пилотов. Титулованный спортсмен уже заявил, что лишился шансов на чемпионство.
За всю карьеру у Хэмилтона лишь однажды был ещё более неудачный старт сезона (если адаптировать предыдущие системы подсчёта очков к нынешней). В 2009 году он набрал по итогам четырёх этапов лишь 23 очка. Тогда британец открыл сезон неудачным выступлением на Гран-при Австралии, где он был дисквалифицирован. Затем Хэмилтон стал седьмым в Малайзии, шестым — в Китае и четвёртым — в Бахрейне.
Худшие старты сезона в карьере Хэмилтона
- 2009 — 23 очка после четырёх этапов.
- 2002 — 28 очков после четырёх этапов.
- 2012 — 49 очков после четырёх этапов.
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