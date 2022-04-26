Алексей Попов: в «Мерседесе» всех интересует, лишь чтобы Хэмилтон был доволен

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мнением о ситуации в «Мерседесе». По словам эксперта, руководство команды обеспокоено лишь состоянием семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, из-за чего игнорирует результаты его напарника Джорджа Расселла.



По итогам четырёх этапов сезона Хэмилтон занимает седьмое место в зачёте пилотов, набрав 28 очков. Его напарник набрал 49 очков, он занимает четвёртое место.



«Вот есть у «Мерседеса» Расселл. Он финишировал во всех четырёх гонках не ниже пятого места. Но в команде всех интересует, лишь какая у них плохая машина, как они подводят своего великого пилота. Странная ситуация. Расселл приезжает в первой пятёрке и приезжает, но это не так важно. Главное, чтобы Льюис был доволен», — сказал Попов на своём YouTube-канале.

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