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Росберг: заменить Боттаса на Джорджа было блестящим решением

Росберг: заменить Боттаса на Джорджа было блестящим решением
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг считает, что изменения, которые прошли в составе «Мерседеса» перед началом этого сезона, пошли немецкой команде на пользу.

Напомним, вместо финского пилота Валттери Боттаса в команду пришёл британец Джордж Расселл.

«Было очень рискованно заменить Боттаса на Джорджа, потому что на тот момент британец ещё ничего не добился. Но уже сейчас мы можем сказать, что это было блестящее решение. Джордж выжимает максимум из этой машины и набирает максимально возможное для такого болида количество очков.

Тото многому научился благодаря соперничеству между Льюисом и мной, и это помогло ему после прихода Джорджа. Управлять гонщиками весьма непросто, грань очень тонка, но, сейчас Тото справляется с этой задачей великолепно», — приводит слова Росберга Sky Sports.

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