Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо рассказал, когда он уйдёт из Формулы-1

Фернандо Алонсо рассказал, когда он уйдёт из Формулы-1
Комментарии

Самый возрастной действующий гонщик Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал о том, что у него есть мотивация продолжать выступать в чемпионате до тех пор, пока он чувствует себя лучше конкурентов.

«Когда кто-то придёт и я увижу, что он выигрывает у меня по чистым способностям, когда я увижу, что я больше не хорош на стартах, не хорош в подготовке машины, или другая сторона боксов окажется на секунду быстрее, а я не способен показывать те же скорости, возможно, я положу руку на сердце и скажу: «Пора подумать о чём-то другом».

В данный момент у меня противоположные ощущения, так что гоняться мне нравится», — приводит слова Алонсо RaceFans.

Ранее Алонсо дал комментарий по поводу своего схода во время Гран-при Эмилии-Романьи.

Новость по теме
Алонсо: небольшое столкновение с Шумахером разрушило нашу машину
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022