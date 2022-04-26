Фернандо Алонсо рассказал, когда он уйдёт из Формулы-1

Самый возрастной действующий гонщик Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал о том, что у него есть мотивация продолжать выступать в чемпионате до тех пор, пока он чувствует себя лучше конкурентов.

«Когда кто-то придёт и я увижу, что он выигрывает у меня по чистым способностям, когда я увижу, что я больше не хорош на стартах, не хорош в подготовке машины, или другая сторона боксов окажется на секунду быстрее, а я не способен показывать те же скорости, возможно, я положу руку на сердце и скажу: «Пора подумать о чём-то другом».

В данный момент у меня противоположные ощущения, так что гоняться мне нравится», — приводит слова Алонсо RaceFans.

Ранее Алонсо дал комментарий по поводу своего схода во время Гран-при Эмилии-Романьи.