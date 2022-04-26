Марко: Леклер такой же везунчик, как и Хэмилтон. Бьёт болид и всё равно продолжает гонку

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру сильно повезло во время Гран-при Эмилии-Романьи.
Во время гонки Шарль пытался догнать гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, однако в одном из поворотов его болид развернуло, из-за чего он потерял несколько позиций. Тем не менее монегаск финишировал шестым и набрал очки.
«Это было уже в пятницу на тренировке, когда его болид развернуло в первый раз, но он такой же везунчик, как и Хэмилтон, невероятно. Он бьёт болид и всё равно может продолжать движение. Но ничего страшного», — приводит слова Марко Motorsport.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +16.527.
3. Ландо Норрис («Макларен») +34.834.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +42.506.
5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +43.181.
6. Шарль Леклер («Феррари») +56.072.
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:01.110.
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:10.892.
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:15.260.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.1
11. Александр Албон («Уильямс») +1 круг.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1 круг.
14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.
17. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
18. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.
Фернандо Алонсо («Альпин»), Карлос Сайнс («Феррари») — сошли.
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