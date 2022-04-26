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«Чемпионы иногда устают». Вильнёв считает, что Хэмилтон может досрочно завершить сезон

«Чемпионы иногда устают». Вильнёв считает, что Хэмилтон может досрочно завершить сезон
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался по поводу нынешнего положения «Мерседса» и их пилота Льюиса Хэмилтона.

«В «Мерседесе» теперь в любом случае должны научиться проигрывать. Годами они выигрывали всех подряд. В этом году у них больше нет такого преимущества.

Джордж Расселл отлично справляется с ролью аутсайдера. Он научился этому в «Уильямсе», в то время как Хэмилтону всегда было за что бороться.

В Имоле мы уже видели, что Тото Вольф с трудом контролирует себя. Его радиообращение после гонки говорит о многом. Это было адресовано не только Хэмилтону, но и всему миру. Плохой результат Расселла не вызывает критики, а Хэмилтона — вызывает. В эти выходные Хэмилтон не был в правильном ритме с самого начала. Он также не выглядел достаточно агрессивным, как будто не мог бороться.

А будет ли Хэмилтон в команде ещё два-три года? Дотянет ли он вообще до конца этого сезона? Он может быть подавлен и быть не в состоянии справиться с тем, что больше не побеждает. Тогда, возможно, пришло время решить, что жизнь лучше без гонок. В прошлом уже были похожие истории: случалось, что чемпионы иногда просто уставали», — написал Вильнёв в своей колонке на сайте Formule1.

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