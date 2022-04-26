«Чемпионы иногда устают». Вильнёв считает, что Хэмилтон может досрочно завершить сезон

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался по поводу нынешнего положения «Мерседса» и их пилота Льюиса Хэмилтона.
«В «Мерседесе» теперь в любом случае должны научиться проигрывать. Годами они выигрывали всех подряд. В этом году у них больше нет такого преимущества.
Джордж Расселл отлично справляется с ролью аутсайдера. Он научился этому в «Уильямсе», в то время как Хэмилтону всегда было за что бороться.
В Имоле мы уже видели, что Тото Вольф с трудом контролирует себя. Его радиообращение после гонки говорит о многом. Это было адресовано не только Хэмилтону, но и всему миру. Плохой результат Расселла не вызывает критики, а Хэмилтона — вызывает. В эти выходные Хэмилтон не был в правильном ритме с самого начала. Он также не выглядел достаточно агрессивным, как будто не мог бороться.
А будет ли Хэмилтон в команде ещё два-три года? Дотянет ли он вообще до конца этого сезона? Он может быть подавлен и быть не в состоянии справиться с тем, что больше не побеждает. Тогда, возможно, пришло время решить, что жизнь лучше без гонок. В прошлом уже были похожие истории: случалось, что чемпионы иногда просто уставали», — написал Вильнёв в своей колонке на сайте Formule1.
- 26 апреля 2022
-
12:58
-
11:57
-
10:57
-
09:50
-
00:12
- 25 апреля 2022
-
22:30
-
20:50
-
20:05
-
19:02
-
17:49
-
17:10
-
16:18
-
15:43
-
14:48
-
13:43
-
13:40
-
12:47
-
11:30
-
11:30
-
10:57
-
10:44
-
09:24
-
00:37
-
00:00
- 24 апреля 2022
-
22:15
-
22:01
-
21:47
-
21:42
-
21:39
-
21:19
-
20:55
-
20:48
-
20:43
-
20:36
-
20:32