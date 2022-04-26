Марко сомневается, что «Феррари» сможет ответить на обновления «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что «Феррари» не сможет угнаться за темпами развития австрийской команды.

«Не думаю, что они смогут угнаться за нашими обновлениями. Мы увидели, что оказываем на них реальное давление, и они допускают ошибки. Вы могли видеть, что Леклер ошибся в пятницу дважды. Карлос Сайнс сошёл с дистанции, а затем Леклер снова ошибся.

Это довольно милое и, я бы сказал, очень спортивное и дружеское соревнование между «Феррари» и нами. Чемпионат будет очень интересным, и надеюсь, что он не закончится последней гонкой, как в прошлом году», — приводит слова Марко Racingnews365.

Ранее Марко высказал мнение о том, что пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру сильно повезло во время Гран-при Эмилии-Романьи.