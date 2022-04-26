Вольф объяснил, почему Хэмилтон не сумел выступить в Имоле так же сильно, как Расселл

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу выступления пилотов немецкой команды на Гран-при Эмилии-Романьи.
«Вы видели уже на примере спринтерской гонки, что внутри DRS-паровозика никто не мог совершить обгон. Если вас загоняют в угол, в вереницу машин, то обогнать просто почти невозможно. Я думаю, что у Льюиса был гораздо больший темп, чем у Пьера Гасли или Александера Албона, или всех остальных парней перед ним, но есть одна прямая с DRS, и если у тебя нет скорости на прямой, ты не можешь пройти.
Я думаю, что оба гонщика делают всё возможное и превосходят машину в данный момент.
Мы видели, как это принесло свои плоды для Джорджа, который провёл выдающуюся гонку, идеально стартовал, а затем справился с машиной, которая была настроена не оптимально. Четвёртое место, это, пожалуй, самое лучшее, что может быть в такой ситуации.
Во время пит-стопа из-за проблемы мы не смогли изменить угол наклона закрылка, из-за чего не удалось правильно настроить антикрыло на второй отрезок гонки. Вероятно, на каждом круге он отставал от темпа на несколько десятых, ему приходилось справляться с недостаточной поворачиваемостью, и он делал это блестяще, так что снова превзошёл машину», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
- 26 апреля 2022
-
15:03
-
13:54
-
12:58
-
11:57
-
10:57
-
09:50
-
00:12
- 25 апреля 2022
-
22:30
-
20:50
-
20:05
-
19:02
-
17:49
-
17:10
-
16:18
-
15:43
-
14:48
-
13:43
-
13:40
-
12:47
-
11:30
-
11:30
-
10:57
-
10:44
-
09:24
-
00:37
-
00:00
- 24 апреля 2022
-
22:15
-
22:01
-
21:47
-
21:42
-
21:39
-
21:19
-
20:55
-
20:48
-
20:43