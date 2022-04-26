Вольф объяснил, почему Хэмилтон не сумел выступить в Имоле так же сильно, как Расселл

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу выступления пилотов немецкой команды на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Вы видели уже на примере спринтерской гонки, что внутри DRS-паровозика никто не мог совершить обгон. Если вас загоняют в угол, в вереницу машин, то обогнать просто почти невозможно. Я думаю, что у Льюиса был гораздо больший темп, чем у Пьера Гасли или Александера Албона, или всех остальных парней перед ним, но есть одна прямая с DRS, и если у тебя нет скорости на прямой, ты не можешь пройти.

Я думаю, что оба гонщика делают всё возможное и превосходят машину в данный момент.



Мы видели, как это принесло свои плоды для Джорджа, который провёл выдающуюся гонку, идеально стартовал, а затем справился с машиной, которая была настроена не оптимально. Четвёртое место, это, пожалуй, самое лучшее, что может быть в такой ситуации.



Во время пит-стопа из-за проблемы мы не смогли изменить угол наклона закрылка, из-за чего не удалось правильно настроить антикрыло на второй отрезок гонки. Вероятно, на каждом круге он отставал от темпа на несколько десятых, ему приходилось справляться с недостаточной поворачиваемостью, и он делал это блестяще, так что снова превзошёл машину», — приводит слова Вольфа Racingnews365.