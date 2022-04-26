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Руководство Формулы-1 отреагировало на жалобы команд на инфляцию

Руководство Формулы-1 отреагировало на жалобы команд на инфляцию
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Управляющий директор Формулы-1 Росс Браун рассказал о том, что решение проблемы, связанной с инфляцией, уже близко.

Годовой лимит расходов команд снизился со $ 145 млн в 2021 году до $ 140 млн в этом сезоне. Однако рост стоимости многих статей расходов, попадающих под лимит, привёл к тому, что многим командам стало ещё сложнее оставаться в рамках лимита без ущерба для развития болидов, чем предполагалось.

Несколько команд усиленно лоббируют увеличение лимита или другую форму корректировки, хотя некоторые из них заявили, что их устраивает, если в этом сезоне он не изменится.

Браун признал, что этот вопрос придётся решать, и он будет в числе тем, обсуждаемых на заседании комиссии Формулы-1 во вторник в Лондоне.

«Я думаю, что инфляционное увеличение должно быть пересмотрено. Потому что когда разрабатывались эти правила, инфляция была относительно низкой и предсказуемой, а сейчас она высокая и непредсказуемая.

И если вы посмотрите на темпы инфляции, которые применяются к промышленным предприятиям, таким как команда Формулы-1, то увидите, что есть электроэнергия, есть сырьё, есть все вещи, которые в настоящее время оказываются довольно дорогими. Но я думаю, что решение по этому вопросу скоро будет найдено», — приводит слова Брауна Motorsport.

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