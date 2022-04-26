Сироткин объяснил ошибку Леклера, приведшую к развороту в гонке Формулы-1 в Имоле

Гонщик программы «СМП Рейсинг», экс-пилот Формулы-1 Сергей Сироткин поделился своим мнением об ошибке Шарля Леклера в гонке Гран-при Эмилии-Романьи, из-за которой монегаск потерял место на подиуме.



«Ошибка Леклера – это скорее стечение обстоятельств. Я пару лет назад ехал в Имоле гоночный уик-энд на машине GT – и до сих пор помню, что происходит с машиной в этом повороте. Порой так прыгнешь на поребрике, что руль из рук вырывает. И я не думаю, что речь идет о серьёзной ошибке, что Шарль что-то сделал совсем не так. Просто машина наехала на поребрик чуть под другим углом, чуть по-другому подпрыгнула, чуть по-другому приземлилась – и поэтому сразу развернулась. А пилот уже ничего сделать не мог.



Вообще проезд поребриков на машине Формуле 1 – это очень тонкая история. И с учетом того, как пилоты их резали, я скорее удивлен, что связанных с этим инцидентов было не так много», — приводит слова Сироткина пресс-служба «СМП Рейсинг».