Марк Хьюз: считать, что Хэмилтон за несколько месяцев утратил свои способности, смешно

Обозреватель The Race Марк Хьюз высказался по поводу результатов гонщиков «Мерседеса» Джорджа Рассела и Льюиса Хэмилтона в этом сезоне.

«Если взглянуть на обстоятельства, то можно понять между выступлениями и результатами нет никакой корреляции.

Пилоты «Мерседеса» иногда делали разные выборы, пытаясь выжать максимум из сложной машины — Хэмилтон в этом плане, вероятно, более радикален. Но считать, что он за несколько месяцев каким-то образом утратил свои способности, просто смешно. Как и идея о том, что он потерял мотивацию.

Расселл отлично справляется со своей работой, но ничто не говорит о том, что он по своей природе быстрее. Более безопасный выбор настроек, удача с машиной безопасности в Мельбурне и более сухая сторона решетки в Имоле — это все, за что он получил больше очков», – написал Хьюз