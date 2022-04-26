Окон высказался о штрафе в Имоле, из-за которого он переместился с 11-й на 14-ю позицию
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о гонке Гран-при Эмилии-Романьи, где он финишировал одиннадцатым, однако переместился на 14-ю строчку, так как получил пять штрафных секунд за то, что команда небезопасно выпустила его болид на трассу после пит-стопа.
«Конечно, это немного расстраивает. Мы были одиннадцатыми, и пять секунд штрафа пришлись очень некстати. А вообще я думаю, что всё было из-за шланга, который был оставлен на трассе. Именно из-за него мне пришлось прижаться к болиду Хэмилтона. А так нам бы обоим хватило места.
В этот уик-энд мы упустили хорошую возможность, потому что мы вполне могли лучше завершить эту гонку. Но мы своё ещё возьмём», — приводит слова Окона издание Motorsport.
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