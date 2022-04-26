Экс-инженер «Феррари»: безумие — рассматривать уход Переса из «Ред Булл»

Бывший специалист компании «Бриджстоун» и экс-инженер по работе с шинами команды «Феррари» Кес ван дер Гринт отреагировал на слух, согласно которому советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассматривает возможность возвращения Пьера Гасли, выступающего в настоящее время в «Альфа Таури».

«Если Перес продолжит выступать так, как сейчас, было бы безумием менять его. Хотя, конечно, стоит признать, что он немного медленнее Ферстаппена, который является явным первым номером. Совершенно ясно, кто здесь главный, и всё-таки Перес проделал отличную работу. А вообще в «Ред Булл» уже идеальный состав пилотов, и в этом плане у них всё здорово», — приводит слова Кеса ван дер Гринта издание Nextgen-Auto.