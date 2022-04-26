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Стало известно, какие изменения предпримет «Феррари» перед Гран-при Майами

Стало известно, какие изменения предпримет «Феррари» перед Гран-при Майами
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» привезёт новое заднее антикрыло на Гран-при Майами. Об этом информирует издание Corriere della Sera.

Цель этого шага заключается в том, чтобы повысить аэродинамическую эффективность и уменьшить сопротивление, что, как ожидается, поможет команде конкурировать с пиковыми скоростями «Ред Булл». Кроме того, в гоночном коллективе намерены внести некоторые изменения в днище болидов, чтобы лучше справляться с проблемой дельфинирования.

Напомним, по итогам гонки Гран-при Эмилии-Романьи, состоявшейся 24 апреля, пилот «Феррари» Шарль Леклер был шестым, а Карлос Сайнс сошёл после аварии с австралийским гонщиком Даниэлем Риккардо, представляющим команду «Макларен».

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