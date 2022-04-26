Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штрафные баллы пилотов Ф-1 после ГП Эмилии-Романьи: сразу три пилота возглавляют таблицу

Штрафные баллы пилотов Ф-1 после ГП Эмилии-Романьи: сразу три пилота возглавляют таблицу
Комментарии

По итогам четвёртого этапа сезона-2022, Гран-при Эмилии-Романьи никто из пилотов не получил штрафных баллов, однако сразу у нескольких пилотов закончилось действие баллов, полученных в прошлогодней гонке в Имоле. Так, по одному баллу сгорело у лидеров таблицы Юки Цуноды и Лэнса Стролла, ещё двух штрафных баллов в своей спуерлицензии не досчитался Серхио Перес.

После этих обновлений сразу три гонщика лидируют в таблице, имея в своём активе по семь баллов — Цунода, Стролл и Макс Ферстаппен.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Юки Цунода«Альфа Таури»726 июня 2022 года — 1 балл
Лэнс Стролл«Астон Мартин»71 августа 2022 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»712 сентября 2022 года — 2 балла
Николас Латифи«Уильямс»66 июня 2022 года — 3 балла
Серхио Перес«Ред Булл»54 июля 2022 года — 4 балла
Ландо Норрис«Макларен»55 июня 2022 года — 3 балла
Валттери Боттас«Альфа Ромео»525 июня 2022 года — 2 балла
Эстебан Окон«Альпин»312 сентября 2022 года — 1 балл
Пьер Гасли«Альфа Таури»39 мая 2022 года — 1 балл
Александер Албон«Уильямс»23 июля 2022 года — 1 балл
Льюис Хэмилтон«Мерседес»218 июля 2022 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»210 октября 2022 года — 2 балла
Джордж Расселл«Мерседес»117 июля 2022 года — 3 балла
Даниэль Риккардо«Макларен»126 марта 2023 года — 1 балл
Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»127 марта 2023 года — 1 балл
Себастьян Феттель«Астон Мартин»127 марта 2023 года — 2 балла
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022