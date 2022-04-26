Штрафные баллы пилотов Ф-1 после ГП Эмилии-Романьи: сразу три пилота возглавляют таблицу

По итогам четвёртого этапа сезона-2022, Гран-при Эмилии-Романьи никто из пилотов не получил штрафных баллов, однако сразу у нескольких пилотов закончилось действие баллов, полученных в прошлогодней гонке в Имоле. Так, по одному баллу сгорело у лидеров таблицы Юки Цуноды и Лэнса Стролла, ещё двух штрафных баллов в своей спуерлицензии не досчитался Серхио Перес.



После этих обновлений сразу три гонщика лидируют в таблице, имея в своём активе по семь баллов — Цунода, Стролл и Макс Ферстаппен.

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Юки Цунода «Альфа Таури» 7 26 июня 2022 года — 1 балл Лэнс Стролл «Астон Мартин» 7 1 августа 2022 года — 2 балла Макс Ферстаппен «Ред Булл» 7 12 сентября 2022 года — 2 балла Николас Латифи «Уильямс» 6 6 июня 2022 года — 3 балла Серхио Перес «Ред Булл» 5 4 июля 2022 года — 4 балла Ландо Норрис «Макларен» 5 5 июня 2022 года — 3 балла Валттери Боттас «Альфа Ромео» 5 25 июня 2022 года — 2 балла Эстебан Окон «Альпин» 3 12 сентября 2022 года — 1 балл Пьер Гасли «Альфа Таури» 3 9 мая 2022 года — 1 балл Александер Албон «Уильямс» 2 3 июля 2022 года — 1 балл Льюис Хэмилтон «Мерседес» 2 18 июля 2022 года — 2 балла Фернандо Алонсо «Альпин» 2 10 октября 2022 года — 2 балла Джордж Расселл «Мерседес» 1 17 июля 2022 года — 3 балла Даниэль Риккардо «Макларен» 1 26 марта 2023 года — 1 балл Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1 27 марта 2023 года — 1 балл Себастьян Феттель «Астон Мартин» 1 27 марта 2023 года — 2 балла