Штрафные баллы пилотов Ф-1 после ГП Эмилии-Романьи: сразу три пилота возглавляют таблицу
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По итогам четвёртого этапа сезона-2022, Гран-при Эмилии-Романьи никто из пилотов не получил штрафных баллов, однако сразу у нескольких пилотов закончилось действие баллов, полученных в прошлогодней гонке в Имоле. Так, по одному баллу сгорело у лидеров таблицы Юки Цуноды и Лэнса Стролла, ещё двух штрафных баллов в своей спуерлицензии не досчитался Серхио Перес.
После этих обновлений сразу три гонщика лидируют в таблице, имея в своём активе по семь баллов — Цунода, Стролл и Макс Ферстаппен.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|7
|26 июня 2022 года — 1 балл
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|7
|1 августа 2022 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|7
|12 сентября 2022 года — 2 балла
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|6
|6 июня 2022 года — 3 балла
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|5
|4 июля 2022 года — 4 балла
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|5
|5 июня 2022 года — 3 балла
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|5
|25 июня 2022 года — 2 балла
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|3
|12 сентября 2022 года — 1 балл
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|3
|9 мая 2022 года — 1 балл
|Александер Албон
|«Уильямс»
|2
|3 июля 2022 года — 1 балл
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|2
|18 июля 2022 года — 2 балла
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|2
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|1
|17 июля 2022 года — 3 балла
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|1
|26 марта 2023 года — 1 балл
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|1
|27 марта 2023 года — 1 балл
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|1
|27 марта 2023 года — 2 балла
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