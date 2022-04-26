В «Ред Булл» рассказали, когда примут решение по второму пилоту

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о планах команды относительно того, кто будет выступать вместе с пилотом Максом Ферстаппеном в 2023 году. Отметим, что соглашение самого Макса с австрийской командой действует до 2028 года.



«К летнему перерыву мы решим, кто станет товарищем Ферстаппена по команде в 2023 году. Контракт Пьера с нами действует как раз до конца 2023 года, так что время ещё есть», — приводит слова Марко издание Racingnews365.



После четырёх этапов Формулы-1 нынешнего сезона Ферстаппен занимает второе место, имея в активе 59 очков. На счету Переса, занимающего третье место, 54 очка. Возглавляет рейтинг гонщик итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер — 86 очков.