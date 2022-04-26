BBC: ФИА отказалась увеличить число спринтов в Формуле-1, вызвав раздражение Ф-1 и команд

Международная автомобильная федерация (ФИА) отказалась увеличить количество спринтов с трёх до шести в 2023 году, хотя команды Формулы-1 единогласно выступали за такое решение. Об этом информирует BBC.



По сведениям источника, ФИА может пойти навстречу командам, если в пользу Федерации будут проходить финансовые отчисления.

«Мы не организация, создающая прибыль, но нам нужны соответствующие ресурсы», — сказал один из представителей ФИА.

Как сообщает британское издание, подобная позиция Международной автомобильной федерации вызвала немалое раздражение среди руководства «Королевских гонок» и всех команд, участвующих в чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что пилоты Формулы-1 хотели бы, чтобы спринты стали отдельными соревнованиями, а не определяли стартовую решётку основной гонки Гран-при.