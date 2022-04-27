Норрис — о третьем месте на ГП Эмилии-Романьи: думал, в этом году у нас не будет подиумов
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в гонке Гран-при Эмилии-Романьи, в которой он занял третье место.
«Пожалуй, я удивлён. Но какое же это потрясающее чувство! После этапа в Бахрейне, который состоялся всего три или четыре недели назад, оказаться на подиуме, было удивительным. На самом деле я думал, что после Бахрейна в этом году там мы уже не окажемся. Так что это настоящий шок, особенно если принять во внимание, как быстры «Феррари» и «Ред Булл». Отличным результатом было бы даже пятое место», — приводит слова Норриса F1i.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Норрис после четырёх Гран-при занимает шестое место, имея в активе 35 очков. Возглавляет рейтинг с 86 очками гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
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