Хорнер: Хэмилтон не забыл, как управлять болидом. Он ещё сыграет свою роль в этом сезоне
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ещё сможет в этом сезоне составить конкуренцию лидерам Формулы-1.
«Очевидно, у Хэмилтона был ужасный уик-энд, но он всё ещё восьмикратный чемпион мира… то есть семикратный! Я забыл, что один сезон выиграл Нико Росберг.
Он не забыл, как управлять болидом за последние четыре гонки, так что в какой-то момент они разберутся со своими проблемами, и он ещё сыграет свою роль в чемпионате. Но молодые гонщики сейчас великолепно делают свою работу.
Как я уже сказал, Льюис провёл не лучший уик-энд, но мы в первую очередь сосредоточены на себе, потому что наша цель — это заработать максимум очков», — приводит слова Хорнера GPFans.
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