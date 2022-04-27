Хорнер: Хэмилтон не забыл, как управлять болидом. Он ещё сыграет свою роль в этом сезоне

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ещё сможет в этом сезоне составить конкуренцию лидерам Формулы-1.

«Очевидно, у Хэмилтона был ужасный уик-энд, но он всё ещё восьмикратный чемпион мира… то есть семикратный! Я забыл, что один сезон выиграл Нико Росберг.

Он не забыл, как управлять болидом за последние четыре гонки, так что в какой-то момент они разберутся со своими проблемами, и он ещё сыграет свою роль в чемпионате. Но молодые гонщики сейчас великолепно делают свою работу.

Как я уже сказал, Льюис провёл не лучший уик-энд, но мы в первую очередь сосредоточены на себе, потому что наша цель — это заработать максимум очков», — приводит слова Хорнера GPFans.