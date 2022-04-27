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В выходные стартует новый сезон RDS GP: расписание этапа на Moscow Raceway

В выходные стартует новый сезон RDS GP: расписание этапа на Moscow Raceway
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Главный чемпионат страны по дрифту, Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP), стартует 30 апреля – 1 мая на подмосковной трассе Moscow Raceway, которая на протяжении нескольких лет традиционно открывает сезон большого дрифта и собирает полные трибуны болельщиков, сообщает пресс-служба RDS GP.

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома Moscow Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно будет посмотреть без регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.

Главным изменением в техническом регламенте Гран-при РДС стал переход в 2022 году на единую шину для всех участников. Переход на «моношину» призван уравнять соревновательные возможности и обострить борьбу на трассе, повысив тем самым непредсказуемость парных заездов. Теперь успех пилотов будет зависеть именно от их мастерства и того, как они смогут настроить свои автомобили под новые покрышки.

Гран-при РДС – 2022 обещает стать ещё увлекательнее для болельщиков в том числе благодаря новым партнёрам. Организаторы обещают ещё больше развлечений в паддоке, интересные активности для зрителей прямых трансляций RDS TV, возможность делать ставки на дрифт и многое другое.

В 2021 году состав судейской коллегии Гран-при РДС оставался неизменным на протяжении всего чемпионата, и в новом сезоне эта практика сохранится. Судьями станут руководитель РДС Дмитрий Добровольский и два опытнейших пилота – Антон Новиков (вице-чемпион RDS Запад 2021, призёр RDS Запад 2020) и Максим Ахтямов (руководитель школы дрифта MRE, вице-чемпион RDS-Урал, чемпион ULD и призёр кольцевой гонки «Классика 1000» в абсолютном зачёте).

Расписание 1-го этапа RDS GP-2022 на Moscow Raceway:

30 апреля, суббота
• 8:30-10:00 — тренировки
• 10:00-13:00 — квалификация
• 14:00-15:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия
• 15:30-18:00 — парные заезды Топ-32

1 мая, воскресенье
• 9:00-10:30 — тренировки
• 11:00-12:30 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия
• 13:00-14:30 — парные заезды Топ-16
• 16:00-18:00 — парные заезды Топ-8 /Топ-4 /финал
• 18:30-19:00 — церемония награждения.

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