Ламмерс — о Хэмилтоне: не нужно вести себя так жалко. Покажи характер

Экс-пилот Формулы-1 Ян Ламмерс высказался по поводу реакции пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на неудачный старт нынешнего сезона.

«Просто посмотрите, сколько ему платят каждый год. Теперь они в трудном положении, и все плачут и оправдываются друг перед другом. Не нужно вести себя так жалко. В конце концов, в жизни бывают вещи и похуже.



Ты семь раз становился чемпионом, соберись и покажи характер. Работайте усердно и не останавливайтесь на достигнутом. Я ожидаю, что через две или три гонки они решат свои проблемы, и тогда они смогут начать выигрывать. Стоять на подиуме и брызгать шампанским — это мы все можем, но надо уметь показать характер после поражений», — приводит слова Ламмерса GPFans.