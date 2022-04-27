Ламмерс — о Хэмилтоне: не нужно вести себя так жалко. Покажи характер
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Экс-пилот Формулы-1 Ян Ламмерс высказался по поводу реакции пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на неудачный старт нынешнего сезона.
«Просто посмотрите, сколько ему платят каждый год. Теперь они в трудном положении, и все плачут и оправдываются друг перед другом. Не нужно вести себя так жалко. В конце концов, в жизни бывают вещи и похуже.
Ты семь раз становился чемпионом, соберись и покажи характер. Работайте усердно и не останавливайтесь на достигнутом. Я ожидаю, что через две или три гонки они решат свои проблемы, и тогда они смогут начать выигрывать. Стоять на подиуме и брызгать шампанским — это мы все можем, но надо уметь показать характер после поражений», — приводит слова Ламмерса GPFans.
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