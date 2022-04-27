Доменикали: Сайнсу нужно оставаться спокойным после того, что произошло в Имоле

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали дал совет пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу сохранять спокойствие и адекватно реагировать на неудачные уик-энды.

«Карлос, безусловно, очень талантливый гонщик. К сожалению, Риккардо задел его на скользкой трассе в Имоле. Но это такие эпизоды, которые, если вы не знаете, как с ними хорошо справиться, могут привести к психологическим трудностям.

Он продлил контракт ещё на два года, так что гарантии есть, ему просто нужно быть спокойным. Если он избежит психологических проблем, то обязательно добьётся отличных результатов», — приводит слова Доменикали Nextgen-Auto.

Напомним, вскоре после старта заезда в Имоле Сайнса вынесло во втором повороте после того, как в него врезался австралиец Даниэль Риккардо, представляющий «Макларен». Карлос так и остался в гравии, Риккардо же продолжил гонку, но замыкающим пелотон.