Капито: Латифи по-прежнему пользуется полной поддержкой «Уильямса»
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Руководитель команды «Уильямс» Йост Капито настаивает на том, что команда по-прежнему поддерживает пилота Николаса Латифи, несмотря на его неудачное начало сезона.
«Он способен ехать очень быстро и показывать такое же время круга, как и Александер Албон, я уверен. Машины немного сложнее и хитрее в управлении, чем прошлогодние, и ему нужно разобраться с этим, однако он получает полную поддержку от команды.
Конечно, если у вас есть пара сходов, это может ударить по вашей уверенности, но, повторюсь, он получает полную поддержку команды, и мы уверены, что у него всё получится. Мы стараемся повысить его уверенность, работаем с ним, и я думаю, что он становится лучше в этом плане», — приводит слова Капито PlanetF1.
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