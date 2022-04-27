Капито: Латифи по-прежнему пользуется полной поддержкой «Уильямса»

Руководитель команды «Уильямс» Йост Капито настаивает на том, что команда по-прежнему поддерживает пилота Николаса Латифи, несмотря на его неудачное начало сезона.

«Он способен ехать очень быстро и показывать такое же время круга, как и Александер Албон, я уверен. Машины немного сложнее и хитрее в управлении, чем прошлогодние, и ему нужно разобраться с этим, однако он получает полную поддержку от команды.

Конечно, если у вас есть пара сходов, это может ударить по вашей уверенности, но, повторюсь, он получает полную поддержку команды, и мы уверены, что у него всё получится. Мы стараемся повысить его уверенность, работаем с ним, и я думаю, что он становится лучше в этом плане», — приводит слова Капито PlanetF1.