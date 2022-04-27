Стало известно, когда «Альфа Ромеo» примет решение по поводу сотрудничества с «Заубером»
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Решение о том, станет ли «Альфа Ромеo» продолжать сотрудничество в Формуле-1 с «Заубером», будет объявлено в июле.
«О будущем партнёрства между «Альфа Ромеo» и «Заубером» будет объявлено в июле. Это не будет сложным процессом. Есть два аспекта, которые мы будем оценивать — результаты и экономическая отдача», — приводит слова исполнительного директора «Альфа Ромеo» Жан Филипп Импарато PlanetF1.
«Альфа Ромеo» уже четвёртый год сотрудничает с «Заубером», и есть основания полагать, что этот сезон может стать самым результативным в их совместной работе.
В предыдущих трёх кампаниях в состав команды входили Кими Райкконен и Антонио Джовинацци, и команда заняла восьмое, восьмое и девятое места в чемпионате конструкторов соответственно.
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