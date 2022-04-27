Вольф ответил на вопрос о возможном уходе из Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не задумывался об уходе из Формулы-1. По словам главы команды, сейчас он не представляет свою жизнь без гонок.



«Проблема в том, что без работы в Формуле-1 я просто помру где-нибудь на Мальдивах. Активная работа команды, наш труд по развитию — всё это приносит мне удовольствие.



Формула-1 сейчас находится на подъёме. Если говорить о прибыльности и финансовом развитии, здесь всё хорошо — и я занимаюсь этим всю жизнь. Так что вопрос об уходе передо мной никогда не стоял.



Это всё равно как если бы менеджер проекта пришёл и сказал сотрудникам: «Ну, всё, я закончил. У нас лучшие результаты, настало время уходить». Важно уметь признавать ситуацию такой, какая она есть. Признать, если всё плохо», — цитирует Вольфа Motorsport.