Бергер: Леклеру настало время доказывать, что он является классным пилотом

Экс-пилот Формулы-1 Герхард Бергер высказался о выступлении гонщика «Феррари» Шарля Леклера. По мнению Бергера, Леклер не должен больше допускать ошибки, подобные той, которая была у монегаска во время Гран-при Эмилии-Романьи.
«Нельзя позволять себе такое. У Леклера было много времени в запасе, а он так серьёзно ошибся. Подобные вещи могут дорого обойтись ему в конце сезона.
Кроме того, заметно, что в дуэлях Ферстаппен действует немного агрессивнее. Шарль — классный пилот, но сейчас ему нужно доказывать это. Назвало время добиваться результатов», — цитирует Бергера GP Today.
Леклер, набрав 86 очков, возглавляет общий зачёт пилотов. Второе место занимает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». У него 59 очков. Далее находится его напарник Серхио Перес (54).
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