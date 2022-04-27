Сайнс рассказал, как он и механики «Феррари» восприняли извинения Риккардо

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс сообщил, что он и механики команды приняли извинения гонщика «Макларена» Даниэля Риккардо. Австралиец извинился перед Сайнсом за аварию, которая у них произошла во время Гран-при Эмилии-Романьи. Болиды соперников столкнулись уже на старте гонки. Сайнс из-за аварии был вынужден сойти с дистанции.



Сразу после гонки Риккардо посетил расположение «Феррари» и принёс извинения.



«Эти действия многое говорят о Даниэле, как о спортсмене. Он сразу пришёл к нам после гонки. У него самого был тяжёлый день, но он всё равно пришёл, чтобы извиниться.



В тот момент там находились все наши механики. Мы все поблагодарили его за этот жест. Поэтому у меня нет никаких обид на Даниэля за то, что произошло», — цитирует Сайнса Motorsport.

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