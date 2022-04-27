Сайнс рассказал, как он и механики «Феррари» восприняли извинения Риккардо

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс сообщил, что он и механики команды приняли извинения гонщика «Макларена» Даниэля Риккардо. Австралиец извинился перед Сайнсом за аварию, которая у них произошла во время Гран-при Эмилии-Романьи. Болиды соперников столкнулись уже на старте гонки. Сайнс из-за аварии был вынужден сойти с дистанции.
Сразу после гонки Риккардо посетил расположение «Феррари» и принёс извинения.
«Эти действия многое говорят о Даниэле, как о спортсмене. Он сразу пришёл к нам после гонки. У него самого был тяжёлый день, но он всё равно пришёл, чтобы извиниться.
В тот момент там находились все наши механики. Мы все поблагодарили его за этот жест. Поэтому у меня нет никаких обид на Даниэля за то, что произошло», — цитирует Сайнса Motorsport.
- 27 апреля 2022
-
22:12
-
21:08
-
19:19
-
18:23
-
17:24
-
16:36
-
15:04
-
14:46
-
13:29
-
12:33
-
11:49
-
11:29
-
11:17
-
09:37
-
00:49
- 26 апреля 2022
-
23:45
-
23:06
-
22:26
-
21:29
-
21:15
-
20:25
-
19:07
-
18:15
-
17:24
-
16:50
-
16:44
-
16:22
-
15:03
-
13:54
-
12:58
-
11:57
-
10:57
-
09:50
-
00:12
- 25 апреля 2022
-
22:30