Хаккинен: «Мерседес», судя по всему, выбыл из борьбы за чемпионский титул

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мнением о ситуации в «Мерседесе». По словам финна, команда уже выбыла из борьбы за чемпионство.
«Очевидно, что у «Мерседеса» есть комплексные проблемы с машиной. Не верится, что мы об этом говорим, но «Мерседес» уже, судя по всему, выбыл из борьбы за чемпионский титул.
В Имоле впервые за 10 лет ни одному из пилотов «Мерседеса» не удалось выйти в третий сегмент квалификации. В это действительно верится с трудом. Видно, что болид «Мерседеса» в нынешней конструкции плох в нескольких областях.
То, что Ферстаппен обогнал Хэмилтона на круг, показывает, насколько тяжёлые времена переживает «Мерседес». У команды нет достаточно времени на устранение проблем. Чемпионат не будет ждать», — цитирует Хаккинена RacingNews365.
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