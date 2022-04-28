Хаккинен: победа в Имоле была жизненно необходима для Ферстаппена и «Ред Булл»

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен считает, что выступление на Гран-при Эмилии-Романьи очень поможет пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену в продолжении борьбы за титул чемпиона мира.

«Это была действительно важная победа для Макса и для команды. Две плохих гонки в Бахрейне и Австралии очень подпортили начало его сезона, поэтому победа в воскресенье была жизненно необходима. «Ред Булл» нужно было показать, что у них есть и скорость, и надежность, необходимые для того, чтобы вести борьбу с «Феррари».

Его победа в спринтерской гонке в субботу отлично настроила его, и он полностью взял Гран-при под свой контроль. Именно такие выходные ему нужны, чтобы защитить свой титул чемпиона мира, а с Серхио Пересом, занявшим второе место, это был идеальный результат для команды. Именно то, что им было нужно», — приводит слова Хаккинена Unibet.