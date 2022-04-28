Источник: американский пилот Херта может заменить Риккардо в «Макларене» в 2024-м

Британский журналист Джо Савар рассказал о том, что американский гонщик Колтон Херта может прийти на замену австралийцу Даниэлю Риккардо в «Макларене». По сообщениям источника, это может произойти в 2024-м или даже раньше.
Напомним, Херта подписал контракт с «Маклареном» в начале марта и стал пилотом команды по развитию, что включает в себя тестовую программу и работу на симуляторе.
Кроме того, теоретически Херта может принять участие в пятничных тренировках в составе «Макларена», поскольку с нынешнего сезона команды обязаны провести как минимум две пятницы с новичками.
Херта считается одним из самых талантливых американских гонщиков. Раньше пилот выступал в IndyCar, а затем появились слухи о том, что он может перейти в «Альфа Ромео», но сделка в итоге не состоялась.
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