«Мерседес» может применить ключевые обновления для своего болида уже в Майами

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал о том, что немецкая команда может привезти в Майами новые детали, которые помогут решить проблему с дельфинированием.

Напомним, Гран-при Майами состоится на следующих выходных.

«Мы движемся вперёд, мы всё больше узнаем об этом и, надеюсь, скоро, может быть, уже в Майами, мы сможем начать поставлять на машину некоторые детали, которые, надеюсь, дадут нам понять, движемся ли мы в правильном направлении. Мы не рассчитываем решить проблему за одну ночь, но если мы сможем получить подсказку, что мы движемся в правильном направлении, что мы действительно добрались до сути происходящего, тогда мы будем вполне довольны», — приводит слова Шовлина The Race.