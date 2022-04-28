Названы кандидаты на роль гоночного директора этапа Формулы-1 в Майами

Стало известно, кто может стать гоночным директором на Гран-при Формулы-1 в Майами. В список кандидатов вошли Херби Блаш, Колин Хейвуд и Скотт Элкинс. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Бывший гоночный директор Майкл Маси, а также Стив Нильсен не станут рассматриваться ФИА для этой роли.

Напомним, Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ, являющиеся гоночными директорами Формулы-1, сдали положительные тесты на коронавирус.

Гран-при Майами состоится на следующих выходных. На данный момент зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет гонщик «Феррари» Шарль Леклер, который набрал 86 очков. Второе место занимает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». У него 59 очков. Третьим идёт его напарник Серхио Перес (54).