Названы кандидаты на роль гоночного директора этапа Формулы-1 в Майами
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Стало известно, кто может стать гоночным директором на Гран-при Формулы-1 в Майами. В список кандидатов вошли Херби Блаш, Колин Хейвуд и Скотт Элкинс. Об этом сообщает издание Sky Sports.
Бывший гоночный директор Майкл Маси, а также Стив Нильсен не станут рассматриваться ФИА для этой роли.
Напомним, Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ, являющиеся гоночными директорами Формулы-1, сдали положительные тесты на коронавирус.
Гран-при Майами состоится на следующих выходных. На данный момент зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет гонщик «Феррари» Шарль Леклер, который набрал 86 очков. Второе место занимает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». У него 59 очков. Третьим идёт его напарник Серхио Перес (54).
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