Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Дешёвый ход. Типичный «Ред Булл». Херберт осудил Марко за колкость в адрес Хэмилтона

«Дешёвый ход. Типичный «Ред Булл». Херберт осудил Марко за колкость в адрес Хэмилтона
Комментарии

Эксперт Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказался по поводу слов советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко о том, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон должен был завершить карьеру ещё в прошлом сезоне.

«Какой дешёвый ход. Типичный Хельмут Марко и «Ред Булл», если честно. И это после всего, что произошло в прошлом году — какая битва была между Максом и Льюисом и, конечно, между их командами.

Всё шло по накатанной. Гонка в конце года, как мы знаем, была полностью несправедливой, но именно Льюис Хэмилтон был тем человеком, который доминировал в последней части сезона.

Захотелось бы «Ред Булл» заполучить Льюиса Хэмилтона в свою команду? Безусловно. И в «Ред Булл» знают, что Льюис будет для них очень, очень серьёзной угрозой, когда в «Мерседесе» разберутся с проблемами и вновь начнут бороться за победы», — приводит слова Херберта GPFans.

Новость по теме
Марко — о Хэмилтоне: возможно, ему стоило остановиться ещё в прошлом году
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022