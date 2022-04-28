«Дешёвый ход. Типичный «Ред Булл». Херберт осудил Марко за колкость в адрес Хэмилтона

Эксперт Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказался по поводу слов советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко о том, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон должен был завершить карьеру ещё в прошлом сезоне.

«Какой дешёвый ход. Типичный Хельмут Марко и «Ред Булл», если честно. И это после всего, что произошло в прошлом году — какая битва была между Максом и Льюисом и, конечно, между их командами.



Всё шло по накатанной. Гонка в конце года, как мы знаем, была полностью несправедливой, но именно Льюис Хэмилтон был тем человеком, который доминировал в последней части сезона.

Захотелось бы «Ред Булл» заполучить Льюиса Хэмилтона в свою команду? Безусловно. И в «Ред Булл» знают, что Льюис будет для них очень, очень серьёзной угрозой, когда в «Мерседесе» разберутся с проблемами и вновь начнут бороться за победы», — приводит слова Херберта GPFans.