Хэмилтон опубликовал пост на фоне слухов о возможном завершении карьеры

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, по всей видимости, отреагировал на слухи о возможном уходе из Формулы-1 на фоне неудачных результатов в нынешнем сезоне. Ранее некоторые эксперты не исключили, что семикратный чемпион мира завершит карьеру. В частности, консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что Хэмилтон уже, вероятно, пожалел, что не ушёл после окончания прошлого сезона.



Но Хэмилтон дал понять, что только он будет решать, когда уходить из спорта.



«Я работаю над своим шедевром. И только я буду решать, когда он завершён», — написал Хэмилтон в своих соцсетях.



При этом британец не стал пояснять, о чём идёт речь. Контекст поста британца неизвестен.

После четырёх этапов Формулы-1 Хэмилтон занимает лишь седьмое место в зачёте пилотов.