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Феттель: пока моё будущее находится под вопросом, не знаю, как всё сложится

Феттель: пока моё будущее находится под вопросом, не знаю, как всё сложится
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о своём будущем. Он признался, что пока не знает, чем будет заниматься после завершения карьеры в Формуле-1. Контракт Феттеля с «Астон Мартин» истекает по окончании сезона.

«Я по-прежнему здесь. Мой контракт истекает в конце сезона. Пока что решение не принято. Всё будет зависеть от того, насколько у нас конкурентоспособный болид, как развивается команда и как проходят гонки. Но я не буду врать, пока моё будущее находится под вопросом. Пока не знаю, как всё сложится.

Если честно, у меня много идей. Я разговариваю со многими людьми, меня легко вдохновить. Но я не оказываю на самого себя давление, чтобы у меня был чёткий план на завтра», — цитирует Феттеля Bild.

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