Ди Каприо инвестировал в веганские бургерные Хэмилтона

Компания Neat Burger, которая была основана семикратным чемпионом Формулы-1 пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, рассчитывает на привлечение крупных инвестиций. Как сообщает Bloomberg, сеть веганских бургерных намерена привлечь порядка $ 30 млн во время нового раунда инвестиций.



Одним из инвесторов Neat Burger станет оскароносный американский актёр Леонардо Ди Каприо. Он станет стратегическим инвестором. Сумма инвестиций голливудской звезды не называется.



Сеть бургерных Хэмилтон запустил в 2019 году. Он основал компанию вместе с бизнес-партнёром Томмазо Кьяброй. В настоящее время в сеть компании входят восемь ресторанов в Лондоне (Великобритания). Ожидается, что к концу 2022 года появятся 12 ресторанов в США. Кроме того, в общей сложности в мире будет открыто 42 точки.

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