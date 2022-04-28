Вольф: у «Мерседеса» в составе два из трёх лучших пилотов Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о пилотах команды. Он заявил, что в команде выступают лучшие гонщики.



«Я очень доволен нашим составом. У нас два из трёх лучших пилотов Формулы-1.



Мне нравится, как относится к делу Джордж Расселл. Он подходит к ситуации очень профессионально и аналитически. Мне нравится, что у нас нет напряжения между гонщиками. Всё очень позитивно и продуктивно.



Эти ребята заслуживают машину, которая бы позволила им бороться за самые высокие места. Они не заслуживают того, что имеют сейчас», — цитирует Вольфа Motorsport.

Нынешний сезон для «Мерседеса» пока что складывается совсем неудачно. Из-за проблем с болидом команда не может вмешаться в борьбу за победу.