Вольф: у «Мерседеса» в составе два из трёх лучших пилотов Формулы-1
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о пилотах команды. Он заявил, что в команде выступают лучшие гонщики.
«Я очень доволен нашим составом. У нас два из трёх лучших пилотов Формулы-1.
Мне нравится, как относится к делу Джордж Расселл. Он подходит к ситуации очень профессионально и аналитически. Мне нравится, что у нас нет напряжения между гонщиками. Всё очень позитивно и продуктивно.
Эти ребята заслуживают машину, которая бы позволила им бороться за самые высокие места. Они не заслуживают того, что имеют сейчас», — цитирует Вольфа Motorsport.
Нынешний сезон для «Мерседеса» пока что складывается совсем неудачно. Из-за проблем с болидом команда не может вмешаться в борьбу за победу.
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